WWE: Il ritorno di Lacey Evans è stato definito ‘disastroso’ (Di domenica 7 agosto 2022) Si sa che ‘non tutte le ciambelle riescono col buco’ e, a quanto pare, questa frase si può tranquillamente allargare anche ai ritorni in WWE: nel corso della storia ci sono stati parecchi ritorni fallimentari e recentemente quello di Lacey Evans può essere inserito in questa categoria. L’ex Sassy Southern Belle ha fatto il suo ritorno dopo la gravidanza lo scorso giugno, dopo alcune vignette che evidenziavano il suo passato turbolento, ma i continui cambi tra ‘babyface’ e ‘heel’, uniti all’incertezza sul roster di appartenenza, hanno reso il suo ritorno un completo disastro. Le impressioni nel backstage Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp, la mancanza di direzione creativa di questo personaggio è stata criticata molto nel backstage:“Coloro con i quali ho parlato mi hanno detto che la ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 7 agosto 2022) Si sa che ‘non tutte le ciambelle riescono col buco’ e, a quanto pare, questa frase si può tranquillamente allargare anche ai ritorni in WWE: nel corso della storia ci sono stati parecchi ritorni fallimentari e recentemente quello dipuò essere inserito in questa categoria. L’ex Sassy Southern Belle ha fatto il suodopo la gravidanza lo scorso giugno, dopo alcune vignette che evidenziavano il suo passato turbolento, ma i continui cambi tra ‘babyface’ e ‘heel’, uniti all’incertezza sul roster di appartenenza, hanno reso il suoun completo disastro. Le impressioni nel backstage Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp, la mancanza di direzione creativa di questo personaggio è stata criticata molto nel backstage:“Coloro con i quali ho parlato mi hanno detto che la ...

Zona_Wrestling : WWE: Il ritorno di Lacey Evans è stato definito 'disastroso' - LeonZymeri1997 : RT @WWEItalia: EDGE IS BACK e si infiamma anche il #WWEEuroshop ?????? Scopri la selezione di prodotti dedicata al ritorno della Rated-R Super… - ACGWWE : RT @WWEItalia: EDGE IS BACK e si infiamma anche il #WWEEuroshop ?????? Scopri la selezione di prodotti dedicata al ritorno della Rated-R Super… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: EDGE IS BACK e si infiamma anche il #WWEEuroshop ?????? Scopri la selezione di prodotti dedicata al ritorno della Rated-R Super… - SpazioWrestling : WWE: Bray Wyatt è contento del ritorno di Karrion Kross #BrayWyatt #WWE #KarrionKross -