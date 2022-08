Bud Spencer e Terence Hill, su Disney+ i loro film: ecco quali (Di domenica 7 agosto 2022) Non bisogna tornare troppo indietro con i ricordi e vivere di quelli. Tra le giornate passate in famiglia e i film in televisione della coppia ‘storica’ formata da Bud Spencer e Terence Hill. Ora quei momenti si possono rivivere perché su Disney Plus il catalogo è ricco di loro pellicole, che in realtà hanno fatto la storia del cinema italiano. quali sono i film di Bud Spencer e Terence Hill su Disney+ Terence Hill e Bud Spencer si sono incontrati sul set di ‘Dio perdona…io no’ e da quel momento non si sono più lasciati. Ben 16 film insieme, un carriera brillante, fino alla morte di Bud Spencer, che ha lasciato un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Non bisogna tornare troppo indietro con i ricordi e vivere di quelli. Tra le giornate passate in famiglia e iin televisione della coppia ‘storica’ formata da Bud. Ora quei momenti si possono rivivere perché su Disney Plus il catalogo è ricco dipellicole, che in realtà hanno fatto la storia del cinema italiano.sono idi Budsue Budsi sono incontrati sul set di ‘Dio perdona…io no’ e da quel momento non si sono più lasciati. Ben 16insieme, un carriera brillante, fino alla morte di Bud, che ha lasciato un ...

