Sondaggio YouTrend, quanto e dove perde il Pd con il possibile accordo M5s-Verdi-Sinistra italiana (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo l'accordo tra il Partito Democratico e Azione e +Europa, la ricerca dell'equilibrio sul bilancino di Enrico Letta si fa sempre più complesso. Già, perché secondo le stime di YouTrend e dell'istituto di consulenza politica Cattaneo Zanetto & Co., se da un lato l'accordo con Carlo Calenda ha virtualmente scongiurato l'alta possibilità, se non la certezza, che 16 seggi uninominali sarebbero andati alla destra, lo stesso accordo ha generato malumori nel "piatto" a Sinistra del bilancino dem. I leader di Verdi e Sinistra italiana hanno annullato l'incontro previsto per oggi con il segretario del Pd, spiegando che necessitano tempo per valutare sul da farsi. Allo stesso tempo, i leader dei due partiti, Bonelli e Fratoianni, hanno trovato ...

lorepregliasco : Nuovo sondaggio @you_trend per @SkyTG24: FDI e PD in testa, centrodestra a +13 sul centrosinistra. Il centro da sol… - SkyTG24 : Elezioni, sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24: intenzioni di voto premiano FdI e Pd - you_trend : Simulazione YouTrend per @SkyTG24 elaborata a partire dai dati del nostro sondaggio pubblicato ieri: in tutti e tre… - pedroelrey : Per gli italiani livello dei salari e inflazione [73%] risulta il tema di cui si dovrebbe parlare di più seguito da… - fisco24_info : Elezioni 2022, sondaggio: se Si-Verdi con M5S centrosinistra rischia 14 collegi: (Adnkronos) - La stima elaborata d… -