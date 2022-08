Salta Simeone al Napoli? C’è la notizia dalla radio ufficiale (Di lunedì 1 agosto 2022) Da tempo il Napoli è alla ricerca del vice Osimhen, data la quasi ormai certa partenza del 37 azzurro, Andrea Petagna. Sono tanti i nomi che il Napoli sta monitorando: uno tra tutti, il “Cholito” Giovani Simeone. L’attaccante argentino sembrerebbe essere il profilo ideale per post-Petagna. Inoltre il mister Luciano Spalletti gradirebbe molto lo scaligero per la sua duttilità: potrebbe giocare sia punta che esterno d’attacco. Fondamentale dunque per far rifiatare nel corso del campionato sia il numero 9 (Osimhen), che i suoi compagni di reparto all’occorrenza. Simeone Napoli (Getty Images)Il Napoli dunque starebbe aspettando solo di cedere Andrea Petagna al Monza di Galliani e – come riportato dal giornalista Valter De Maggio a radio KissKiss ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) Da tempo ilè alla ricerca del vice Osimhen, data la quasi ormai certa partenza del 37 azzurro, Andrea Petagna. Sono tanti i nomi che ilsta monitorando: uno tra tutti, il “Cholito” Giovani. L’attaccante argentino sembrerebbe essere il profilo ideale per post-Petagna. Inoltre il mister Luciano Spalletti gradirebbe molto lo scaligero per la sua duttilità: potrebbe giocare sia punta che esterno d’attacco. Fondamentale dunque per far rifiatare nel corso del campionato sia il numero 9 (Osimhen), che i suoi compagni di reparto all’occorrenza.(Getty Images)Ildunque starebbe aspettando solo di cedere Andrea Petagna al Monza di Galliani e – come riportato dal giornalista Valter De Maggio aKissKiss ...

