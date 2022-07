Loggia Ungheria, non stupisce che la procura voglia archiviare ma la legge Spadolini va migliorata (Di martedì 19 luglio 2022) Non sorprendentemente la procura di Perugia ha chiesto l’archiviazione del procedimento sulla presunta Loggia Ungheria. Per questo motivo, torno su un argomento già affrontato poco tempo fa. Interessa qui mettere a giorno il lettore di quello specifico passaggio del comunicato stampa firmato da Cantone che evidenzia il mancato accertamento, nel corso delle indagini, dell’attività di “interferenza sui pubblici poteri” da parte del sodalizio ipotizzato. Anzi, il condizionamento su alcune nomine di vertice della magistratura c’è stato (o è stato tentato), ma si tratterebbe di “risultati ascrivibili ad interessi personali o professionali diretti” di alcuni indagati. Amen. Insomma ritorna ancora una volta la questione della inadeguatezza della legge Spadolini e in particolare della infelice formulazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Non sorprendentemente ladi Perugia ha chiesto l’archiviazione del procedimento sulla presunta. Per questo motivo, torno su un argomento già affrontato poco tempo fa. Interessa qui mettere a giorno il lettore di quello specifico passaggio del comunicato stampa firmato da Cantone che evidenzia il mancato accertamento, nel corso delle indagini, dell’attività di “interferenza sui pubblici poteri” da parte del sodalizio ipotizzato. Anzi, il condizionamento su alcune nomine di vertice della magistratura c’è stato (o è stato tentato), ma si tratterebbe di “risultati ascrivibili ad interessi personali o professionali diretti” di alcuni indagati. Amen. Insomma ritorna ancora una volta la questione della inadeguatezza dellae in particolare della infelice formulazione ...

fattoquotidiano : La Procura di Perugia intanto ha aperto un fascicolo per rivelazione del segreto proprio dopo l’articolo del Fatto… - Jac875 : La #loggiaUngheria non esiste, il cielo è verde, gli unicorni volano.. Altro esempio di scheletri nell’armadio sini… - Pongo19293999 : @Enrico__Costa @GuidoCrosetto Trattassero la Loggia Ungheria come trattano i politici io sarei contento - Jakstep : @Resistenza1967 @a_meluzzi Giudici e magistrati sono i più corrotti di tutti. Informati sul caso Palamara e la loggia Ungheria... - marianimarcel97 : RT @Enrico__Costa: La “Loggia Ungheria” ha fatto a pezzi Procura di Milano (Storari contro Greco) e Csm (Davigo contro tutti) sputtanato ex… -