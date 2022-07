Da Parigi – Chelsea: Thomas Tuchel commenta l’arrivo di Raheem Sterling e la voce di Cristiano Ronaldo (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-16 19:06:00 L’autorevole L’Équipe: Thomas Tuchel (allenatore Chelsea): “Quello che Raheem Sterling porta è abbastanza ovvio, ed è esattamente quello che abbiamo visto in campo. Ho la sensazione che sia assolutamente felice di essere qui, è un nuovo capitolo per lui. Se pensassimo a Cristiano Ronaldo? È un giocatore fantastico, ma è un giocatore fantastico per un altro club fantastico che gioca nella nostra competizione, in Premier League. Quindi per rispetto, non commentiamo questi giocatori, perché non ci piace che altri allenatori parlino dei nostri giocatori. Deve rimanere così. Ci siamo concentrati sul nostro obiettivo principale: Raheem Sterling, che abbiamo firmato. Tutto il resto deve ... Leggi su justcalcio (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-16 19:06:00 L’autorevole L’Équipe:(allenatore): “Quello cheporta è abbastanza ovvio, ed è esattamente quello che abbiamo visto in campo. Ho la sensazione che sia assolutamente felice di essere qui, è un nuovo capitolo per lui. Se pensassimo a? È un giocatore fantastico, ma è un giocatore fantastico per un altro club fantastico che gioca nella nostra competizione, in Premier League. Quindi per rispetto, non commentiamo questi giocatori, perché non ci piace che altri allenatori parlino dei nostri giocatori. Deve rimanere così. Ci siamo concentrati sul nostro obiettivo principale:, che abbiamo firmato. Tutto il resto deve ...

GuidoRoio : @GennyDelVe È maturato. Meglio per voi. A Roma era scappato a Parigi per trattare con il Chelsea nello stesso hotel… - Francereale97 : Il #Napoli ha opzionato in #Diallo il profilo ideale per poter sostituire Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea. Il… - intersabri : @90ordnasselA A parigi vogliono 60ml x kimpembé dal Chelsea e vogliono Skrino allo stesso prezzo? -