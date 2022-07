Mario Draghi minacciato: la notizia choc gela gli italiani. Scandalo in Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio Mario Draghi a presentarsi al Parlamento- si legge in un nota ufficiale- per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi presso il Senato della Repubblica. La crisi di Governo ormai è ufficiale e nel frattempo che si cerca una soluzione a tutto ciò, sono venuti fuori dei retroscena decisamente interessanti.



La crisi di Governo è una realtà con la quale gli Italiani dovranno fare i conti nei prossimi giorni. Cosa accadrà ora? Si tornerà alle Urne oppure Mario Draghi troverà una soluzione diversa? Per ora l’unica cosa certa è che Sergio Mattarella ... Leggi su tvzap (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglioa presentarsi al Parlamento- si legge in un nota ufficiale- per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi presso il Senato della Repubblica. La crisi di Governo ormai è ufficiale e nel frattempo che si cerca una soluzione a tutto ciò, sono venuti fuori dei retroscena decisamente interessanti.La crisi di Governo è una realtà con la quale glidovranno fare i conti nei prossimi giorni. Cosa accadrà ora? Si tornerà alle Urne oppuretroverà una soluzione diversa? Per ora l’unica cosa certa è che Sergio Mattarella ...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: - pietroraffa : Non ve lo meritate Mario Draghi #crisidigoverno - matteorenzi : Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno… - UmbertoexIT : @TheJapos Sgarbi - non duce Mario Draghi - non duce Mattarella - non duce Grillo - non duce Salvini - non duce Di M… - Antonio09877105 : @La7tv @matteoricci Meno male che volevate allenarvi con chi ha fatto cadere il governo ora avrete il campo stretto… -