Fedez e Salmo di nuovo insieme | cos’è successo e perché avevano litigato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sembra che, dopo la sua malattia, abbia voglia di lasciare perdere tutte le questioni che prima lo vedevano protagonista di diversi scontri con altri cantanti. Dopo il riavvicinamento con Rovazzi e il grandissimo evento con J Ax, ecco che torna sul palco con uno dei suoi più grandi ”’nemici”’:a San Siro Durante il concerto disi è presentato sul palco per spaccargli una bottiglia in testa. Sì, letta così suona molto male. Ma è la verità. Più o meno. La bottiglia era finta e la scena era organizzata. A pensarla proprio il cantanteche con un messaggio su whastapp ha chiesto al suo collega se fosse d’accordo. Non ci ha pensato neanche un minuto per dire sì. Ecco le chat pubblicate sulle storie del ...