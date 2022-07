Città Alta, a nuovo la «porta» di piazza Cittadella (Di giovedì 7 luglio 2022) L’intervento Pulizia e restauro conservativo in vista della Capitale della Cultura 2023. Costo: 500mila euro. Allo studio anche il rifacimento della pavimentazione. L’assessore Brembilla: «È in condizioni critiche». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 luglio 2022) L’intervento Pulizia e restauro conservativo in vista della Capitale della Cultura 2023. Costo: 500mila euro. Allo studio anche il rifacimento della pavimentazione. L’assessore Brembilla: «È in condizioni critiche».

