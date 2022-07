Marsiglia, dalla Francia Tudor vuole Dybala: le ultime (Di martedì 5 luglio 2022) dalla Francia spunta l’ipotesi Marsiglia per il futuro di Dybala: una richiesta previsa di Tudor neo allenatore dell’OM dalla Francia hanno lanciato l’indiscrezione secondo cui Tudor avrebbe chiesto al Marsiglia di prendere Dybala. La Joya, ancora senza squadra dopo il mancato rinnovo con la Juventus, chiede un ingaggio troppo elevato per l’OM. Al momento la situazione resta difficile come riportato da Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022)spunta l’ipotesiper il futuro di: una richiesta previsa dineo allenatore dell’OMhanno lanciato l’indiscrezione secondo cuiavrebbe chiesto aldi prendere. La Joya, ancora senza squadra dopo il mancato rinnovo con la Juventus, chiede un ingaggio troppo elevato per l’OM. Al momento la situazione resta difficile come riportato da Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

