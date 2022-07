L’amore degli italiani per il potere e il disprezzo verso i perdenti (Di martedì 5 luglio 2022) Uno dei sintomi più eloquenti dell’irrazionalità che domina la dialettica democratica in Italia è che nel “chi sale e chi scende” del borsino della politica, cioè nei sondaggi e negli indici di popolarità, non c’è nulla che rimandi a qualcosa di oggettivo, a una diversità di proposte o di risultati, di contenuti o di stile, di etica o di estetica. Questo borsino appare invece il regno del soggettivo e del percepito, in cui tutto sembra dipendere da un’aura impalpabile, che circonfonde i personaggi del teatrino della politica, iscrivendoli tra i vincenti o i perdenti, tra i potenti o i patenti e quindi li porta su e giù, senza che queste oscillazioni fotografino un mutamento reale degli orientamenti prevalenti nella società, anche quando le preferenze per partiti e relativi leader sembrano cambiare in modo repentino e capriccioso e terremotare gli ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 luglio 2022) Uno dei sintomi più eloquenti dell’irrazionalità che domina la dialettica democratica in Italia è che nel “chi sale e chi scende” del borsino della politica, cioè nei sondaggi e negli indici di popolarità, non c’è nulla che rimandi a qualcosa di oggettivo, a una diversità di proposte o di risultati, di contenuti o di stile, di etica o di estetica. Questo borsino appare invece il regno del soggettivo e del percepito, in cui tutto sembra dipendere da un’aura impalpabile, che circonfonde i personaggi del teatrino della politica, iscrivendoli tra i vincenti o i, tra i potenti o i patenti e quindi li porta su e giù, senza che queste oscillazioni fotografino un mutamento realeorientamenti prevalenti nella società, anche quando le preferenze per partiti e relativi leader sembrano cambiare in modo repentino e capriccioso e terremotare gli ...

