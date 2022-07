(Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Sarà un’estate ricca di grandi eventi culturali quella che sta per iniziare a. Il 1°sarà il 9colche dal 2018 viene ospitato a. La prestigiosa rassegna teatrale diretta dal Maestro Ruggero Cappuccio presenta La Città dei Miracoli la cui regia, scene e luci sono a cura di Pino Di Buduo. Un progetto innovativo e originale delPotlach intorno alla figura di Padre Pio,?inserito?in un?contesto storico e antropologico ricco?di profonde tradizioni. I beni materiali e immateriali disono trasformati in visioni artistiche. Gli spettatori si immergono lungo un percorso ...

Pubblicità

CiaoKarol : Coroncina al Sacro Cuore che Padre Pio recitava alla fine di ogni giorno. Preghiera della sera, 2 luglio 2022: Coro… -

anteprima24.it

... frazione Torre Vado, in provincia di Lecce, Sassinoro, in provincia di Benevento,, in ... associazioni e società civile ucraine in preparazione della Marcia nonviolenta prevista l'11...... il 3in Abruzzo a San Demetrio Ne ' Vestini (AQ) e a Caramanico Terme (PE), il 4a Rivisondoli (AQ), il 5 a Guardiaregia (CB) e(BN), il 6 a Guardia Lombardi (AV) e Muro ... Pietrelcina, il 9 luglio appuntamento con il Campania Teatro Festival Sono partiti da Kiev mercoledì 29 giugno, mentre i pullman del Progetto Mean-Movimento europeo di azione nonviolenta viaggiavano da lunedì sera. Punto di ritrovo, Medyka, confine polacco-ucraino.Sabato 21 giugno è partita la quinta edizione di Appennino Bike Tour, una pedalata di 3.100 chilometri lungo la Ciclovia dell’Appennino ...