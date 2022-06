Lega, c’è chi pensa al cambio di simbolo. E Giorgetti potrebbe seguire Di Maio nel “partito di Draghi” (Di giovedì 30 giugno 2022) Malumori e tensioni nella Lega dopo l’esito insoddisfacente dei ballottaggi. Addirittura i filogovernativi del partito avevano in mente un blitz per chiedere il congresso subito e cambiare il nome del partito: non più Lega per Salvini ma, semplicemente, Lega. Manovra sventata dall’offerta di Salvini di un ufficio politico con i presidenti di Regione e con Giorgetti per guidare il partito fino alle elezioni. I riflettori sono puntati in questi giorni anche sulle mosse di Giancarlo Giorgetti. Di certo da giorni nessuno riesce a parlarci, e questo ha alimentato ancor di più le voci di un addio anche se esponenti di primo piano della Lega, contattati dall’Adnkronos, smentiscono con forza ogni illazione sullo strappo. “Lo abbiamo cercato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Malumori e tensioni nelladopo l’esito insoddisfacente dei ballottaggi. Addirittura i filogovernativi delavevano in mente un blitz per chiedere il congresso subito e cambiare il nome del: non piùper Salvini ma, semplicemente,. Manovra sventata dall’offerta di Salvini di un ufficio politico con i presidenti di Regione e conper guidare ilfino alle elezioni. I riflettori sono puntati in questi giorni anche sulle mosse di Giancarlo. Di certo da giorni nessuno riesce a parlarci, e questo ha alimentato ancor di più le voci di un addio anche se esponenti di primo piano della, contattati dall’Adnkronos, smentiscono con forza ogni illazione sullo strappo. “Lo abbiamo cercato ...

