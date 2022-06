Bayern Monaco, Sadio Mané è atterrato in Germania per visite mediche e firma (Di martedì 21 giugno 2022) È atterrato a Monaco questa mattina attorno alle 11:30 Sadio Mané, pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayern. L’attaccante senegalese, ricevuto da una delegazione del club tedesco, ora effettuerà le visite mediche di rito, per poi firmare un contratto che lo legherà ai bavaresi per tre anni. Si conclude così un’operazione andata avanti per mesi, e che porterà nelle casse del Liverpool circa 32 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Èquesta mattina attorno alle 11:30, pronto a diventare un nuovo giocatore del. L’attaccante senegalese, ricevuto da una delegazione del club tedesco, ora effettuerà ledi rito, per poire un contratto che lo legherà ai bavaresi per tre anni. Si conclude così un’operazione andata avanti per mesi, e che porterà nelle casse del Liverpool circa 32 milioni di euro. SportFace.

