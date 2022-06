Selvaggia Lucarelli punzecchia Barbara d’Urso | “Se non hai le luci giuste…”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 giugno 2022) Sta facendo molto parlare, gli appassionati di gossip estivo e chiacchiere di poco conto, un post cheha postato sui social. Un post ironico, è chiaro, che serve un po’ are. La giornalista, pubblica un video in cui alcuni fan hanno incontrato la conduttrice che come sempre saluta e non si nega, ma questa volta, sembra un po’ contrariata dalla telecamerina del cellulare che riprende tutto. Forse però avrebbe evitato, visto che, accorgendosi della persona che stava riprendendo, continua a muovere la sua mano, come a non voler che si vedesse il video. “Quando non hai legiuste e allora diventi Mano della famiglia Addams” ha scrittoripostando il video sui social, specificando poi che ...