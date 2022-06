Qatar2022 | la FIFA respinge il ricorso del Cile | Ecuador ai Mondiali | l’Italia…

(Di venerdì 10 giugno 2022) Lanon ha accolto ildel, l'andrà quindi ai. Nessun ripescaggio in programma...

Marca è entrata in possesso di due nuovi documenti - già all'attenzione della- che proverebbero che Byron Castillo è effettivamente colombiano: il certificato di battesimo e il verbale di ...Una decisione della, sulla questione, verrà presa venerdì. Se dovesse basarsi solo sul ... Adesso l'Ecuador rischia di brutto di essere escluso da, chi prenderà il suo posto' I tifosi ... Qatar 2022, la Fifa archivia il caso Castillo: l'Ecuador andrà ai Mondiali - Sportmediaset corrispondenti alla fase preliminare della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Dopo aver analizzato tutta la documentazione pervenuta dalle parti, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso di chiudere ...E' arrivata in questi istanti la decisione della Commissione disciplinare della FIFA in merito al 'caso' Ecuador. La nota ufficiale ...