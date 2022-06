Reddito di cittadinanza stroncato dal sondaggio-Mentana: schiaffone degli italiani al M5s, ecco le cifre (Di lunedì 6 giugno 2022) A dispetto dagli altri lunedì, oggi - 6 giugno - non c'è il sondaggio di Swg per il TgLa7 sulle intenzioni di voto degli italiani. Il perché è scontato, ma Enrico Mentana lo ha comunque spiegato ai suoi telespettatori: “Non ci sono i sondaggi perché siamo in periodo di campagna elettorale. Domenica ci sono i cinque quesiti sulla giustizia e le elezioni amministrative in molte città importanti, con nove milioni di italiani che saranno chiamati al voto”. Mentana ha anche annunciato che sul referendum giustizia domani, martedì 7 giugno, sarà alla guida di uno speciale: “Subito dopo Otto e Mezzo esponenti di primissimo piano della politica e della società illustreranno le ragioni del sì e quelle del no”. Il direttore del TgLa7 ha comunque mostrato i risultati di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) A dispetto dagli altri lunedì, oggi - 6 giugno - non c'è ildi Swg per il TgLa7 sulle intenzioni di voto. Il perché è scontato, ma Enricolo ha comunque spiegato ai suoi telespettatori: “Non ci sono i sondaggi perché siamo in periodo di campagna elettorale. Domenica ci sono i cinque quesiti sulla giustizia e le elezioni amministrative in molte città importanti, con nove milioni diche saranno chiamati al voto”.ha anche annunciato che sul referendum giustizia domani, martedì 7 giugno, sarà alla guida di uno speciale: “Subito dopo Otto e Mezzo esponenti di primissimo piano della politica e della società illustreranno le ragioni del sì e quelle del no”. Il direttore del TgLa7 ha comunque mostrato i risultati di un ...

Advertising

ricpuglisi : Tassiamo tutti i redditi al 100% e poi diamo a tutti un reddito di cittadinanza pari al reddito medio. - fleinaudi : Il Reddito di Cittadinanza e il Salario Minimo non sono due cose diverse, sono due cose opposte. La @fleinaudi lo… - valigiablu : Il mercato del lavoro in Italia funziona male e non è colpa del reddito di cittadinanza | @doonie - gervasoni1968 : RT @Libero_official: Il 54% voterebbe per abolire il reddito di cittadinanza, soltanto il 25% per mantenerlo: il sondaggio Swg per il TgLa7… - AceccKramer : RT @Libero_official: Il 54% voterebbe per abolire il reddito di cittadinanza, soltanto il 25% per mantenerlo: il sondaggio Swg per il TgLa7… -