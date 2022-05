“Ale in Cucina”: la (video) ricetta della cheesecake al pistacchio senza cottura (Di domenica 29 maggio 2022) Da quando ha fatto la sua comparsa sugli scaffali dei supermercati, la crema spalmabile al pistacchio, in casa mia, non deve mai mancare! Versatile e deliziosa, l’ho utilizzata anche per impreziosire questa cheesecake fredda, senza cottura, dalla base neutra, al cioccolato bianco, e dalla copertura golosissima e cremosa, al gusto intenso di pistacchio. La ricetta si presta a varianti altrettanto allettanti: potete preparare la base di biscotti e la crema al cioccolato bianco e, infine, sostituire la copertura con una confettura a piacere (di fragole, ad esempio) o della frutta fresca. Ingredienti 125 g biscotti secchi, 50 g burro fuso 100 g yogurt greco, 100 g formaggio spalmabile, 100 g panna, 175 g cioccolato bianco, 40 g zucchero, 4 g colla di pesce 125 g crema ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 29 maggio 2022) Da quando ha fatto la sua comparsa sugli scaffali dei supermercati, la crema spalmabile al, in casa mia, non deve mai mancare! Versatile e deliziosa, l’ho utilizzata anche per impreziosire questafredda,, dalla base neutra, al cioccolato bianco, e dalla copertura golosissima e cremosa, al gusto intenso di. Lasi presta a varianti altrettanto allettanti: potete preparare la base di biscotti e la crema al cioccolato bianco e, infine, sostituire la copertura con una confettura a piacere (di fragole, ad esempio) ofrutta fresca. Ingredienti 125 g biscotti secchi, 50 g burro fuso 100 g yogurt greco, 100 g formaggio spalmabile, 100 g panna, 175 g cioccolato bianco, 40 g zucchero, 4 g colla di pesce 125 g crema ...

Advertising

Scarlet5910 : @MarcantonioCec1 @ale_dibattista Tu invece la scatoletta la apri in cucina ?? - lucacorsato : @ale_alfa9 È uno dei primi ricordi di quando ero piccolo. 5/6 anni con mia mamma in cucina che prepara da mangiare… - gaaiiia_ : io non me la scorderò mai la sera del primo abbraccio in cucina con davanti pb giammi e ale che parlavano di pizza,… - Alex_myprotege : io ho cacciato tutti dalla cucina per vedere Ale - LululalaTaemin : “ale fai la cucina” -