Sabatini al lavoro per Verdi: la Salernitana sogna di 'riaverlo' (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C'è tanto di Simone Verdi sulla storica salvezza della Salernitana. Talmente tanto che Walter Sabatini è intenzionato a fare il possibile per tenerlo anche dopo la scadenza del prestito secco dal Torino. Il nodo è legato all'ingaggio troppo alto per gli standard del club campano, ma la seconda parte di stagione entusiasmante vissuta a Salerno potrebbe fare la differenza. Il trequartista con Davide Nicola (a un passo dal prolungamento) è rinato, trovando centralità in un progetto che si è rivelato vincente. Proseguire sulla scia dei successi ottenuti in questo semestre potrebbe essere la strada giusta per una carriera che aveva bisogno di una svolta dopo le promesse non mantenute con le maglie di Napoli e Torino. Lo stesso Sabatini ha più volte rimarcato come un giocatore come ...

