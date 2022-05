Milan | festa doppia per Tatarusanu | dopo lo scudetto arriva il matrimonio

Advertising

capuanogio : #Maldini e il terremoto sulla festa #Milan - AndreaBricchi77 : Poi si può discutere sull’opportunità o meno di rilasciare interviste. Io tendo a pensare che “un bel tacer non fu… - Gazzetta_it : Milan, torna lo striscione sfottò verso l'Inter e la Procura Federale apre un'inchiesta - LNN999 : RT @saIva___: Alla festa del Milan cori e striscioni contro l’Inter e il turco? Inchiesta della Procura federale, onda di indignados tra tv… - Triplete12 : RT @capuanogio: #Maldini e il terremoto sulla festa #Milan -

2 Dopo l'indagine aperta contro ile i suoi giocatori nel corso dellascudetto (per i cori e per gli striscioni contro l'Inter) la Procura Figc ha deciso di aprire un'inchiesta anche nei confronti della Roma e di acluni dei ...... ma ladei milanisti per la vittoria dello scudetto è ben lontana dall'essere terminata: la ...al "12° uomo in campo" - i tifosi che da tutto il mondo hanno spinto con la loro passione il...Come accaduto per il Milan poche ore prima, il procuratore Chinè ha aperto un’indagine che porterà al deferimento di alcuni giocatori per la violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva ...Piccolo intoppo per Dua Lipa nella seconda tappa italiana del suo tour. A Milano la defaillance della cantante diventa virale ...