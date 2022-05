Di Natale e il “no” alla Juventus: “Fiero di aver rifiutato, ho fatto bene. Non guardo mai ai soldi” (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ex attanccante dell'Udinese, Antonio Di Natale, ha raccontato durante un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, di essere Fiero per aver rifiutato l'allettante proposta... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ex attanccante dell'Udinese, Antonio Di, ha raccontato durante un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, di essereperl'allettante proposta...

