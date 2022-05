Joe Biden e Draghi, la foto-sfregio al premier: chi l'ha pubblicata, è crisi di governo? | Guarda (Di mercoledì 25 maggio 2022) La foto di un graffito rischia di far saltare in aria il governo. Claudio Cominardi, tesoriere del Movimento 5 Stelle, pubblica sulla propria pagina Instagram una foto "satirica" che rappresenta uno sfregio al premier Mario Draghi e ben riassume il sentimento tra i grillini più vicini a Giuseppe Conte. Un sentimento di frustrazione e scollamento politico sempre più tracimante e che minaccia la sopravvivenza della maggioranza. Il tema è quello, ben noto, della guerra in Ucraina e della fornitura di armi pesanti a Kiev. Conte e i 5 Stelle, nel loro "no" alla linea imposta da Palazzo Chigi, sono in buona compagnia: anche Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stanno posizionando rispettivamente Lega e Forza Italia su posizioni "scettiche" se non apertamente ostili a quelle di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladi un graffito rischia di far saltare in aria il. Claudio Cominardi, tesoriere del Movimento 5 Stelle, pubblica sulla propria pagina Instagram una"satirica" che rappresenta unoalMarioe ben riassume il sentimento tra i grillini più vicini a Giuseppe Conte. Un sentimento di frustrazione e scollamento politico sempre più tracimante e che minaccia la sopravvivenza della maggioranza. Il tema è quello, ben noto, della guerra in Ucraina e della fornitura di armi pesanti a Kiev. Conte e i 5 Stelle, nel loro "no" alla linea imposta da Palazzo Chigi, sono in buona compagnia: anche Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stanno posizionando rispettivamente Lega e Forza Italia su posizioni "scettiche" se non apertamente ostili a quelle di ...

