Giorgio Tambellini | chi è l’ex fidanzato di Francesca De André? Età | lavoro | Grande Fratello | Lucca | FOTO | Instagram

(Di mercoledì 25 maggio 2022)diDe Andrè, nipote dell’omonimo e mai dimenticato cantautore genovese. Ma cosa sappiamo di lui? Leggi anche:De Andrè, violenza dal: «Mi picchiava, ero irriconoscibile»e chi è il suo ex compagno Chi è? Biografia Non sappiamo esattamente quando sia nato, ma...

Advertising

Francesca De Andrè choc: "mi riempiva di botte, io viva per miracolo" Oggi, attraverso le pagine del settimanale Chi , la De Andrè ha voluto raccontare tutto il suo inferno, ...... ora, sulle pagine di Chi , racconta tutto: per l'amore tossico con, il 38enne che entro anche al GF pur di riconquistarla, ha rischiato la vita. ' Picchiata dal mio ex , sangue ...Rapporti che oggi, però, sembrano nuovamente inesistenti. All’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello, Francesca non era ancora fidanzata con Giorgio Tambellini. È stata proprio Francesca a ...Per l’amore tossico con Giorgio Tambellini la 32enne avrebbe rischiato di perdere la vita Punta il dito contro il toscano con cui era andata a convivere a Lucca Francesca De Andrè è stata vittima di u ...