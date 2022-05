“É sempre mezzogiorno” | melanzane tostate alla mediterranea di Andrea Ribaldone

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 23 maggio 2022) Una cucina speciale, che esalta il vegetale, quella dello chef stellato. Oggi, in particolare, un piatto che mette al centro le, prodotto di stagione. Ecco le. Ingredienti 2grandi, 50 ml di aceto di mele, 50 g di miele, 300 ml di acqua, 100 ml di olio evo, 250 g di salsa di pomodoro, 40 g di basilico fresco, 30 g di formaggio grattugiato, 5 g di origano fresco, olio evo, sale Procedimento Togliamo le parti esterne della melanzana, ne ritagliamo un rettangolone che poi incidiamo in due come se fosse una bistecca. Li mariniamo mettendo sopra acqua mescolata con un cucchiaio di miele, l’aceto di mele e olio extravergine di oliva. Lasciamo marinare 20 minuti, poi le scottiamo, ...