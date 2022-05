Atletica, Jacobs: 'A Savona peggior corsa della mia vita (Di lunedì 23 maggio 2022) "Pensavo di arrivare a Eugene in una condizione migliore, l'intoppo che ho avuto non ha aiutato. Ma sono molto positivo, sara' un test per provare il viaggio e la pista. Quello che mi interessa e' ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Pensavo di arrivare a Eugene in una condizione migliore, l'intoppo che ho avuto non ha aiutato. Ma sono molto positivo, sara' un test per provare il viaggio e la pista. Quello che mi interessa e' ...

Advertising

bloko23 : @dossantos_stag @double_layout controllando meglio, cè la Palmisano, ma l'atletica sarà sicuramente rappresentata g… - Gazzetta_it : Il #GoldenGala è 'oro puro', in pista 7 olimpionici e la stella è #Jacobs: 'Non vedo l'ora' - zazoomblog : Atletica: Jacobs ‘Roma mi è entrata nel cuore voglio essere riconoscente alla città - #Atletica: #Jacobs #‘Roma… - zazoomblog : Atletica: Nepi (Dg Sport e Salute) Jacobs è un testimonial straordinario per la pratica di base - #Atletica:… - TV7Benevento : Atletica: Jacobs, ‘Roma mi è entrata nel cuore, voglio essere riconoscente alla città’ - -