Atalanta | dai super delusi ai soddisfatti | i tifosi si dividono | tu che voto dai alla stagione?

(Di lunedì 23 maggio 2022) Bergamo. Dove sta la verità tra chi condanna senza mezzi termini la, bollandola come “fallimentare”, e chi, invece, si ritiene pienamente soddisfatto? Probabilmente, come sempre, nel mezzo: perchè l’ottavo posto conquistato dall’è sì un passo indietro rispetto agli scorsi, straordinari, cinque anni della gestione Gian Piero Gasperini, ma non può essere valutato solo ed esclusivamente nei freddi numeri. Senza dubbio è statisticamente la peggiorda quando in panchina siede il tecnico piemontese: nessuna qualificazione a coppe europee, percorsi interrotti ai quarti di finale sia in Coppa Italia che in Europa League. Sul web i commenti che seguono questa corrente di pensiero sono tantissimi e alcuni arrivano fino a chiedere l’allontanamento di Gasperini: “Forse è arrivato il momento di cambiare”, sostiene ...

GIRONE DI RITORNO (4) - Vista la situazione, cosa mai potrebbe andare storto Escludendo le prime tre giornate, l'riscontra un crollo lento e sportivamente doloroso: non solo nei risultati, ...In fondo se Giroud, che è l'uomogol importanti e sporchi, non avesse capovolto il derby in 5 ... Anche la più costante degli ultimi anni, l', è andata in black out. Il gioco a uomo di ...L’Atalanta rimane fuori dall’Europa ... avremmo potuto dire bravissimo se avesse mantenuto il ritmo di quello di andata. Gasperini inserisce dal primo minuto Zapata e Boga con alle spalle Pasalic ...Sassuolo 6. Il passaggio da De Zerbi a Dionisi fa crollare i neroverdi dall’8° all’11° posto, in una stagione impreziosita però dai successi in trasferta su Juventus, Milan e Inter, oltre che su Lazio ...