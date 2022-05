Milan vince lo scudetto 2022, esplode la festa rossonera (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ un boato di gioia quello che si alza in piazza Duomo a Milano al triplice fischio in campo a Reggio Emilia che decreta il Milan campione d’Italia. E’ il 19esimo scudetto per i rossoneri, che pareggiano i conti con l’Inter, e il primo da allenatore per Pioli. Al fischio finale dell’arbitro Doveri è arrivata l’nvasione di campo da parte dei tifosi rossoneri sul campo del Sassuolo. Grande gioia e festeggiamenti in campo da parte della squadra, allenatore e dirigenti sotto il settore ospiti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ un boato di gioia quello che si alza in piazza Duomo ao al triplice fischio in campo a Reggio Emilia che decreta ilcampione d’Italia. E’ il 19esimoper i rossoneri, che pareggiano i conti con l’Inter, e il primo da allenatore per Pioli. Al fischio finale dell’arbitro Doveri è arrivata l’nvasione di campo da parte dei tifosi rossoneri sul campo del Sassuolo. Grande gioia e festeggiamenti in campo da parte della squadra, allenatore e dirigenti sotto il settore ospiti. L'articolo proviene da Italia Sera.

capuanogio : Il #Sassuolo non sta facendo un favore al #Milan, che vince uno scudetto ???? straordinario ma con un ultimo atto dif… - rtl1025 : ??? Il #Milan vince lo #Scudetto. La squadra di Stefano #Pioli si laurea campione d'Italia 2021-22 trionfando 3-0 i… - sportface2016 : +++IL #MILAN È CAMPIONE D'ITALIA PER LA DICIANNOVESIMA VOLTA NELLA SUA STORIA. #PIOLI VINCE IL PRIMO SCUDETTO DA AL… - mariobianchi18 : A parte i festeggiamenti del pirla (a proposito, Milan più forte anche del portasfiga, bravi) nel calcio, come nell… - _alenuzzo : Chi vince lo scudetto va sempre rispettato. Complimenti al #Milan per aver ottenuto un risultato impensabile. E un… -