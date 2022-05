Gianluca Vacchi: “Mio padre mi scrisse una lettera che ho tatuato” (Di domenica 22 maggio 2022) Gianluca Vacchi figlio e a sua volta padre si racconta a Domenica In e per Mara Venier è una vera scoperta ma lo è forse anche per i molti che fino ad oggi hanno visto solo ciò che appare. Il successo di Gianluca Vacchi, il documentario sulla sua vita, che potremo vedere tra pochi giorni ma a Domenica In attraverso le sue emozioni anticipa chi è davvero. “Il dolore ti insegna a piangere di gioia” è una delle frasi che ripete per poi commuoversi pensando all’amore ricevuto dal padre, dalla sua Sharon, dalla figlia. Se ha raggiunto la vetta sa che lo deve a suo padre, a quella lettera che gli ha scritto, alla sua generosità. Una generosità di cui spiega il significato, perché fatta di tanti no. Gianluca Vacchi a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 22 maggio 2022)figlio e a sua voltasi racconta a Domenica In e per Mara Venier è una vera scoperta ma lo è forse anche per i molti che fino ad oggi hanno visto solo ciò che appare. Il successo di, il documentario sulla sua vita, che potremo vedere tra pochi giorni ma a Domenica In attraverso le sue emozioni anticipa chi è davvero. “Il dolore ti insegna a piangere di gioia” è una delle frasi che ripete per poi commuoversi pensando all’amore ricevuto dal, dalla sua Sharon, dalla figlia. Se ha raggiunto la vetta sa che lo deve a suo, a quellache gli ha scritto, alla sua generosità. Una generosità di cui spiega il significato, perché fatta di tanti no.a ...

