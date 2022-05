Advertising

Affaritaliani : Torna Mundialido, il torneo di calcio dedicato gli stranieri in Italia organizzato da Asi -

Tiscali Notizie

Così il Vicepresidente di Asi Emilio Minunzio, presentando la 24esima edizione del, il torneo di calcio dedicato agli stranieri residenti in Italia. "Asi crede molto in manifestazioni come ... Torna Mundialido, il torneo di calcio dedicato gli stranieri in Italia organizzato da Asi (Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2022 È stata presentata al salone d'Onore del Coni la 24esima edizione del Mundialido, torneo di calcio dedicato ...