Scene di ordinaria follia alla stazione di Benevento: uomo si denuda, bloccato dalla polizia (FOTO) (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNel primo pomeriggio, un uomo di circa 50 anni, apparentemente in buone condizioni fisiche, che già si trovava a torso nudo su una carrozza di un treno proveniente da Foggia, è sceso alla stazione centrale del capoluogo sannita ed ha cominciato ad urlare: “Mi devo spogliare, mi devo spogliare“. A quel punto sono intervenuti gli agenti della polizia Ferroviaria che, con tutte le precauzioni del caso, hanno cercato di farlo desistere dal proposito, ma l’uomo non ha voluto saperne ed ha raggiunto quindi la seconda uscita della stazione quella in prossimità di via Ponte a Cavallo. L’uomo ha messo in atto il suo intento e si è completamente denudato. Mentre intervenivano sul posto ben due ambulanze del 118, gli agenti della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNel primo pomeriggio, undi circa 50 anni, apparentemente in buone condizioni fisiche, che già si trovava a torso nudo su una carrozza di un treno proveniente da Foggia, è scesocentrale del capoluogo sannita ed ha cominciato ad urlare: “Mi devo spogliare, mi devo spogliare“. A quel punto sono intervenuti gli agenti dellaFerroviaria che, con tutte le precauzioni del caso, hanno cercato di farlo desistere dal proposito, ma l’non ha voluto saperne ed ha raggiunto quindi la seconda uscita dellaquella in prossimità di via Ponte a Cavallo. L’ha messo in atto il suo intento e si è completamenteto. Mentre intervenivano sul posto ben due ambulanze del 118, gli agenti della ...

anteprima24 : ** Scene di ordinaria follia alla stazione di #Benevento: #Uomo si denuda, bloccato dalla polizia (FOTO) **… - mirella_bertola : RT @i8img: Scene di ordinaria amministrazione nell'Ucraina di Zelensky (e non sono le peggiori...!): immagini mai mandate in onda dai nostr… - thewaterflea : RT @SfigaCatrame: #Varsavia, scene di ordinaria solidarietà: gruppo di ucraini ammazzano un ragazzo polacco a coltellate, colpevole di aver… - SfigaCatrame : #Varsavia, scene di ordinaria solidarietà: gruppo di ucraini ammazzano un ragazzo polacco a coltellate, colpevole d… - fede20412 : RT @i8img: Scene di ordinaria amministrazione nell'Ucraina di Zelensky (e non sono le peggiori...!): immagini mai mandate in onda dai nostr… -