Paupisi | convegno sulla Fibromialgia e inaugurazione panchina viola

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – A pochi giorni dalla giornata mondiale della, la Pro Loco di, dopo aver aderito all’iniziativa nazionale di illuminare un edificio pubblicoed in particolare la facciata del Comune diil 12 maggio scorso, organizza unconoscenza e sensibilizzazione di questa patologia muscolo scheletrica dolorosa, oltre che invalidante e cronica. Una malattia spesso trascurata che colpisce circa 2 milioni di persone in tutta Italia di cui 500mila con severità grave. L’iniziativa, in programma domenica 22 maggio alle ore 17:00 presso il Centro Sociale in piazza don Tommaso Boscaino, si tiene in collaborazione con l’associazione AISF Nazionale e il Patrocinio del Comune di ...

