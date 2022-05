Ucraina, Berlusconi sotto accusa per le critiche a Biden e Nato. La replica: «Mai giustificata l’aggressione di Putin» (Di martedì 17 maggio 2022) Monta la polemica in Forza Italia sulle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi. La ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, ex capogruppo del partito alla Camera, si è detta sorpresa dalle sue posizioni: «Non posso credere che il presidente Berlusconi abbia detto quelle parole. Immagino sia stato frainteso». Il riferimento alle posizioni critiche espresse dall’ex Cav sull’invio di artiglieria pesante a Kiev dall’Italia («Adesso, dopo le armi leggere mi hanno detto che gli mandiamo carri armati e cannoni pesanti. Lasciamo perdere»). Tra le altre cose, Berlusconi ha anche criticato il comportamento di Joe Biden e del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nella gestione della crisi con Mosca. «Siamo un movimento politico filo atlantista, europeista e ci siamo ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Monta la polemica in Forza Italia sulle ultime dichiarazioni di Silvio. La ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, ex capogruppo del partito alla Camera, si è detta sorpresa dalle sue posizioni: «Non posso credere che il presidenteabbia detto quelle parole. Immagino sia stato frainteso». Il riferimento alle posizioniespresse dall’ex Cav sull’invio di artiglieria pesante a Kiev dall’Italia («Adesso, dopo le armi leggere mi hanno detto che gli mandiamo carri armati e cannoni pesanti. Lasciamo perdere»). Tra le altre cose,ha anche criticato il comportamento di Joee del segretario generale dellaJens Stoltenberg nella gestione della crisi con Mosca. «Siamo un movimento politico filo atlantista, europeista e ci siamo ...

