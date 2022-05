Giusto che l’Atalanta punti ancora sul tandem Zapata-Muriel? Il sondaggio dei tifosi (Di martedì 17 maggio 2022) Il mercato dell’Atalanta in vista della stagione 2022/2023 è molto chiaro: inserire giocatori tanto giovani quanto affamati per recuperare il gap con le sue dirette concorrenti europee. Oltre alle ali vi è necessità di rivalutare tutto il reparto attaccanti, su tutti il duo colombiano Zapata-Muriel. Certo, sono due giocatori che in questa stagione (di alti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Udinese-Atalanta: la sfida degli attacchi spuntati, undici gli assenti Koopmainers-Atalanta, una distanza lunga 5 milioni di euro (ma i nerazzurri non mollano) Ottavio Bianchi: “Atalanta rappresentata a livello Internazionale. Mancini? Lui come Gasperini” Young Boys-Atalanta probabili formazioni: fiducia nel trio ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 17 maggio 2022) Il mercato delin vista della stagione 2022/2023 è molto chiaro: inserire giocatori tanto giovani quanto affamati per recuperare il gap con le sue dirette concorrenti europee. Oltre alle ali vi è necessità di rivalutare tutto il reparto attaccanti, su tutti il duo colombiano. Certo, sono due giocatori che in questa stagione (di alti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Udinese-Atalanta: la sfida degli attacchi spuntati, undici gli assenti Koopmainers-Atalanta, una distanza lunga 5 milioni di euro (ma i nerazzurri non mollano) Ottavio Bianchi: “Atalanta rappresentata a livello Internazionale. Mancini? Lui come Gasperini” Young Boys-Atalanta probabili formazioni: fiducia nel trio ...

Advertising

borghi_claudio : Ho appena finito di vedere 'the dropout'... diciamo che potreste vederlo anche voi, così, giusto per farvi un idea… - FidanzaCarlo : Oggi ho raggiunto gli amici di @vox_es a Almería. Qui, a poche miglia da Ceuta e Melilla che giusto un anno fa veni… - AngeloSantoro : Il videoracconto di ciò che significa questa vittoria. Giusto per rimarcare che no, non sono solo canzonette. Non s… - Nutshell_000 : @gbarbacetto La faccia come il c...! Dall'inizio della guerra avete scritto un mare di falsità e adesso volete fare… - pasqlaragione : Su Viva Ticket c'è giusto un po' di gente che vorrebbe comprare i biglietti per #SassuoloMilan -