Premio all'azienda che assumeva in pieno Covid (Di mercoledì 11 maggio 2022) Paolo Bresci è il presidente di OsItalia, azienda che conta 18 dipendenti e un fatturato in costante crescita È pratese una delle società vincitrici del Premio Felix, il riconoscimento attribuito dal ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Paolo Bresci è il presidente di OsItalia,che conta 18 dipendenti e un fatturato in costante crescita È pratese una delle società vincitrici delFelix, il riconoscimento attribuito dal ...

Advertising

WeCinema : “Dedico questo premio a mia moglie, la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Inoltre, ringrazio To… - BarbascuraX : Vi informo timidamente che ieri il mio podcast “Storie Brutte sulla Scienza” ha vinto il premio come miglior podcas… - Procida2022 : #Procida2022 assegna a @giovannisoldini il Premio all’etica sportiva istituito da #MARetica, per la sua vita dedica… - Giuseppednc : @micheleboldrin a me risulta chiaro che, non potendo smentire quale sia la media della bimomiale, @micheleboldrin c… - riccardoweiss : @Elewhatelse3 Il PD ha dato ordine ai centri sociali di scatenare le inguardabili per una denuncia a testa, premio… -