Liverpool: un centrocampista verso il rinnovo (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Liverpool è vicino al rinnovo del contratto del 36enne centrocampista James Milner fino al 2023. Lo riporta il Daily Telegraph. Leggi su calciomercato (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilè vicino aldel contratto del 36enneJames Milner fino al 2023. Lo riporta il Daily Telegraph.

sportli26181512 : Liverpool: un centrocampista verso il rinnovo: Il Liverpool è vicino al rinnovo del contratto del 36enne centrocamp… - CalcioPillole : #Liverpool, pronto il rinnovo di contratto per James #Milner. Il centrocampista sarà dei Reds anche nella prossima… - Cricimmi17 : @1897_frank Purtroppo è vero, però penso che sia l'unico centrocampista che gioca in italia, che possa giocare in c… - sportli26181512 : Liverpool: un veterano pronto al rinnovo: Il centrocampista inglese James Milner ed il Liverpool ancora insieme. Do… - idirinho_93 : @Shadowalker1999 @marco_rogerio_ Sono d’accordo con te, Allegri è rimasto arretrato. Al City De Bruyne non fa il re… -