Ripresi i colloqui Ucraina-Russia Putin detta le sue condizioni a Macron LIVE

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di guerra, quello delle trattative. Se sul campo la situazione è difficile da decifrare nelglio, a focalizzare l’attenzione oggi sono due scenari collaterali ai combattimenti sul terreno. Da un lato le trattative che in giornata si terranno nella regione di Gomel in Bielo, sotto l’occhio attento di Lukashenko. Il presidente ucraino Zelensky si è detto scettico sui possibili risultati dei negoziati, e Kiev ha fatto sapere che non intende trattare la “resa” ma solo il “ritiro delle truppe dell’invasore”., da canto suo, dopo aver subito le sanzioni occidentali (pronta anche la disconnessione parziale dal sistema Swift) ha risposto con la dichiarazione di allerta nucleare. Mappa dell’avanzata russa aggiornata e diffusa dal ministero della difesa della Gran Bretagna. A preoccupare, adesso, oltre agli esiti ...

16.09 Ucraina,Mosca - Kiev Interrotti e poitra Ucraina e Russia, in una località sul confine ucraino - bielorusso. Lo ha detto un consigliere della presidenza ucraina In ...15.50 -Mosca - Kiev Interrotti e poitra Ucraina e Russia. Lo ha riferito un consigliere della presidenza ucraina. In precedenza Kiev aveva riferito che la ...Sono riprese, dopo un’interruzione – confermata anche dalla ... identificata dai media russi come “la casa del pescatore”. I colloqui erano iniziati verso le 11:30, alla ricerca di una soluzione ...Un annuncio che riprende quanto già detto ad esempio dalla Germania e ... Ieri sempre Lukashenko ha stuzzicato Zelensky, visto che il presidente ucraino avrebbe voluto che il colloquio si svolgesse ...