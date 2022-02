Guerra Ucraina-Russia, deputata in foto con kalashnikov: “Se serve lo userò” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Accanto a me ho un fucile d’assalto e se servirà sono pronta a usarlo”. Parola di Inna Sovsun, deputata del Parlamento ucraino per il partito d’opposizione Holos (Voce), che in un’intervista all’Adnkronos spiega come ha preso la decisione di farsi immortalare al fianco di un kalashnikov, foto diventata ben presto virale. “Di lavoro faccio la professoressa. Insegno all’università da 12 anni. E quindi non sono nota per usare le armi. Non ho alcuna esperienza militare o altro, non avrei mai pensato di possedere un fucile e non sono mai stata addestrata ad usarlo”, premette la deputata che ricorda come, con lo scoppio della Guerra, “abbiamo tenuto una sessione di emergenza del Parlamento” e “dopo ci hanno fornito le armi per difenderci, per difendere la nostra città”. “Immagino che ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Accanto a me ho un fucile d’assalto e se servirà sono pronta a usarlo”. Parola di Inna Sovsun,del Parlamento ucraino per il partito d’opposizione Holos (Voce), che in un’intervista all’Adnkronos spiega come ha preso la decisione di farsi immortalare al fianco di undiventata ben presto virale. “Di lavoro faccio la professoressa. Insegno all’università da 12 anni. E quindi non sono nota per usare le armi. Non ho alcuna esperienza militare o altro, non avrei mai pensato di possedere un fucile e non sono mai stata addestrata ad usarlo”, premette lache ricorda come, con lo scoppio della, “abbiamo tenuto una sessione di emergenza del Parlamento” e “dopo ci hanno fornito le armi per difenderci, per difendere la nostra città”. “Immagino che ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - roadcyclistbcn : RT @KTonkova: Oggi qualcuno mi ha scritto che nonostante la parità dei sessi, la guerra ancora devono farla gli uomini. Lei è Anastasja Len… - maurods2010 : RT @BrindisiCgil: No alla guerra in Ucraina. Brindisi scende in piazza. #Guerra #StandWithUkraine #StopWar #RussiaUkraineWar #UkraineRussia… -