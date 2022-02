Gianni Sperti | dopo anni la confessione | “a mia madre non volevo dirlo perché…”

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) L’ex ballerino ha rivelato in un’intervista speciale un particolare del suo passato, e ha parlato di qualcosa che non era riuscito a confessare a sua. Scopriamo cosa ha svelato. L’opinionista di Uomini e Donne, a distanza di tanto tempo, ha parlato della sua importante storia d’amore naufragata e della sua delusione.-Altranotiziasi è confessato in una lunga intervista rilasciata a Verissimo. Ecco cosa ha detto in quell’occasione., la delusione di cui non riusciva a parlare Il nome diè stato per tanti...