Mourinho vede il baratro, lo salvano i baby Volpato e Bove: Roma-Verona finisce 2 a 2 (Di sabato 19 febbraio 2022) Intanto a Roma un allenatore c’è: si chiama José Mourinho, qualcuno dice che è vecchio ma è tra i pochi – forse l’unico – ad avere il coraggio di lanciare giovani e giovanissimi nel campionato italiano. L’ha fatto con Afena Gyan che gli ha fatto vincere la partita col Genoa con una straordinaria doppietta. L’ha fatto questa sera, quando alla fine del primo tempo i giallorossi stavano perdendo 2-0 col sempre più sorprendente Hellas Verona di Tudor (in gol Barak e Tameze). Sull’orlo del baratro, con una squadra che non rispondeva alle sue sollecitazioni, Mourinho ha buttato nella mischia i ragazzini della Primavera – Zalewski, Volpato e Bove – che hanno ripagato in tutto e per tutto la sua fiducia. Perché hanno portato alla squadra freschezza e imprevedibilità, certo, ma ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Intanto aun allenatore c’è: si chiama José, qualcuno dice che è vecchio ma è tra i pochi – forse l’unico – ad avere il coraggio di lanciare giovani e giovanissimi nel campionato italiano. L’ha fatto con Afena Gyan che gli ha fatto vincere la partita col Genoa con una straordinaria doppietta. L’ha fatto questa sera, quando alla fine del primo tempo i giallorossi stavano perdendo 2-0 col sempre più sorprendente Hellasdi Tudor (in gol Barak e Tameze). Sull’orlo del, con una squadra che non rispondeva alle sue sollecitazioni,ha buttato nella mischia i ragazzini della Primavera – Zalewski,– che hanno ripagato in tutto e per tutto la sua fiducia. Perché hanno portato alla squadra freschezza e imprevedibilità, certo, ma ...

