GF Vip, Barù furioso dopo il (presunto) bacio con Delia Duran (Di domenica 6 febbraio 2022) Barù non ci sta. Lo chef nipote d’arte non ha ben digerito le dichiarazioni di chi nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sostiene di averlo visto baciarsi con Delia Duran nel corso della festa di venerdì sera scorso. Barù si è addirittura infuriato, ribadendo a tutti, urlando, che per lui non si tratta di uno scherzo e che non ha assolutamente baciato Delia, né avuto con lei avvicinamenti di genere più intimo. Del resto, a diffondere la voce era stato Gianluca Costantino, che sosteneva di averli visti, ma il filmato del bacio in questione non c’è e probabilmente anche se ci fosse stato (a questo punto ne dubitiamo) la regia non lo avrebbe ripreso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Sophie Codegoni ha un altro malore: la regia censura L’ex tronista di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 6 febbraio 2022)non ci sta. Lo chef nipote d’arte non ha ben digerito le dichiarazioni di chi nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sostiene di averlo visto baciarsi connel corso della festa di venerdì sera scorso.si è addirittura infuriato, ribadendo a tutti, urlando, che per lui non si tratta di uno scherzo e che non ha assolutamente baciato, né avuto con lei avvicinamenti di genere più intimo. Del resto, a diffondere la voce era stato Gianluca Costantino, che sosteneva di averli visti, ma il filmato delin questione non c’è e probabilmente anche se ci fosse stato (a questo punto ne dubitiamo) la regia non lo avrebbe ripreso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Sophie Codegoni ha un altro malore: la regia censura L’ex tronista di Uomini e ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, grave lutto per Barù (che si sfoga con Soleil Sorge) #grave #lutto #barù #sfoga #soleil #sorge - alix39032110 : Cosa avrebbe sbagliato Delia nei confronti di Jessica? A me pare abbia fatto un dicorso giustissimo a Baru che comu… - infoitcultura : Barù Gaetani, morta la nonna/ Lutto al GF Vip: 'Sono triste, ero molto legato a lei' - infoitcultura : Gf Vip 6, grave lutto per Barù (che si sfoga con Soleil Sorge) - infoitcultura : GF Vip, grave lutto per Barù: la Casa non lo sa, tranne tre concorrenti -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù Cardi B commenta Lulù Selassiè al GF Vip e condivide un video che la riguarda ...Vip Vipponi, stasera vestirete i panni di fantastiche icone della storia della musica pop e rock. Siete pronti a scatenarvi con dei fantastici lip sync sulle note delle loro canzoni più famose? Barù ...

GF Vip, grave lutto per Barù: la Casa non lo sa, tranne tre concorrenti Lutto per Barù al Grande Fratello Vip 6 . Il concorrente ha perso la nonna e lo ha scoperto nelle scorse ore, precisamente durante la giornata di ieri. Qualcuno nella Casa ha notato in lui un'aria diversa, Barù ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it ...Vipponi, stasera vestirete i panni di fantastiche icone della storia della musica pop e rock. Siete pronti a scatenarvi con dei fantastici lip sync sulle note delle loro canzoni più famose?...Lutto peral Grande Fratello6 . Il concorrente ha perso la nonna e lo ha scoperto nelle scorse ore, precisamente durante la giornata di ieri. Qualcuno nella Casa ha notato in lui un'aria diversa,...