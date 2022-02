Il piccolo Mustafà fra qualche giorno inizierà le cure a Bologna (Di sabato 5 febbraio 2022) . I genitori non smettono di ringraziare l’Italia per l’aiuto ricevuto Il piccolo Mustafà e la sua famiglia siriana hanno terminato la quarantena a Siena e fra qualche giorno potranno raggiungere Bologna per iniziare le cure mediche, che potranno donare al piccolo e a suo padre un po’ di normalità. In questi giorni, i genitori di Mustafà sono stati intervistati dal quotidiano Avvenire e la mamma Zaynab non ha mai smesso di ringraziare il nostro paese. Ha detto che son si dimenticheranno mai degli italiani perché dice “che ci state offrendo una possibilità di vita in pace. A noi interessa solo che Mustafà possa essere curato e che i bambini possano andare a scuola”. Aggiunge poi una considerazione importante sull’amicizia tra persone di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022) . I genitori non smettono di ringraziare l’Italia per l’aiuto ricevuto Ile la sua famiglia siriana hanno terminato la quarantena a Siena e frapotranno raggiungereper iniziare lemediche, che potranno donare ale a suo padre un po’ di normalità. In questi giorni, i genitori disono stati intervistati dal quotidiano Avvenire e la mamma Zaynab non ha mai smesso di ringraziare il nostro paese. Ha detto che son si dimenticheranno mai degli italiani perché dice “che ci state offrendo una possibilità di vita in pace. A noi interessa solo chepossa essere curato e che i bambini possano andare a scuola”. Aggiunge poi una considerazione importante sull’amicizia tra persone di ...

I genitori del piccolo Mustafa: "Ringraziamo l'Italia e quella foto che ci ha cambiato la vita"