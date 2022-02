Lotta alla pandemia, in arrivo il vaccino anti-Covid per neonati e bambini fino a 5 anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Washington – Il vaccino anti-Covid per i bimbi sotto i 5 anni d’età potrebbe essere disponibili già entro la fine di febbraio. La Pfizer ha annunciato di aver chiesto l’autorizzazione d’emergenza alla Food and Drug administration (Fda) per avere ok al suo vaccino contro il Covid per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Secondo quanto ha riferito il Washington Post, citando fonti al corrente del dossier, la stessa FDA avrebbe esortato le aziende a presentare la domanda in modo che le autorità di regolamentazione potessero iniziare la revisioni dei dati. E in Italia quando arriverà? Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa potrebbe arrivare in primavera. “Gli studi ci dicono che siamo vicini all’approvazione del ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Washington – Ilper i bimbi sotto i 5d’età potrebbe essere disponibili già entro la fine di febbraio. La Pfizer ha annunciato di aver chiesto l’autorizzazione d’emergenzaFood and Drug administration (Fda) per avere ok al suocontro ilper idai 6 mesi ai 5. Secondo quanto ha riferito il Washington Post, citando fonti al corrente del dossier, la stessa FDA avrebbe esortato le aziende a presentare la domanda in modo che le autorità di regolamentazione potessero iniziare la revisioni dei dati. E in Italia quando arriverà? Secondo il sottosegretarioSalute Andrea Costa potrebbe arrivare in primavera. “Gli studi ci dicono che siamo vicini all’approvazione del ...

