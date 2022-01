Valentini: “Stadi, Lega si è mossa male. De Laurentiis ha ragione” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aurelio De Laurentiis chiede di aumentare la capienza degli Stadi, il patron del Napoli ha lanciato un appello al governo. Il presidente del Napoli ha parlato al termine del consiglio di Lega, chiedendo un intervento per aumentare la capienza degli impianti. Antonello Valentini, ex dirigente della Figc dice: “Questo tipo di approccio formalmente mi piace poco ma la sostanza di ciò che dice c’è, è difficile dargli torto. La Lega di Serie A si è mossa tardi e male, anche le decisioni per rabbonire un po’ il Governo sono state strane, 5000 fa differenza tra il Maradona e il Castellani. Gravina ha chiesto un tavolo tecnico alla Sottosegretaria Vezzali. Ci sono delle cose su cui bisogna ragionare. Questa guerra si combatte ragionando su numeri e cose da fare. De ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aurelio Dechiede di aumentare la capienza degli, il patron del Napoli ha lanciato un appello al governo. Il presidente del Napoli ha parlato al termine del consiglio di, chiedendo un intervento per aumentare la capienza degli impianti. Antonello, ex dirigente della Figc dice: “Questo tipo di approccio formalmente mi piace poco ma la sostanza di ciò che dice c’è, è difficile dargli torto. Ladi Serie A si ètardi e, anche le decisioni per rabbonire un po’ il Governo sono state strane, 5000 fa differenza tra il Maradona e il Castellani. Gravina ha chiesto un tavolo tecnico alla Sottosegretaria Vezzali. Ci sono delle cose su cui bisogna ragionare. Questa guerra si combatte ragionando su numeri e cose da fare. De ...

