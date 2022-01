Colle | fumata nera al sesto voto A Mattarella oltre 330 voti

Advertising

fattoquotidiano : Colle, la fumata nera è nel centrodestra: Salvini “silura” l'invotabile Casellati - a_padellaro : PENSARCI PRIMA Che la corsa verso il Colle sarebbe stata irta di ostacoli, di veti e di imprevisti lo avevano capit… - rombi_ti : RT @fattoquotidiano: Colle, la fumata nera è nel centrodestra: Salvini “silura” l'invotabile Casellati - TelevideoRai101 : Colle,fumata nera.336 voti a Mattarella - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Colle, la fumata nera è nel centrodestra: Salvini “silura” l'invotabile Casellati -

Ultime Notizie dalla rete : Colle fumata

21.09nera.336 voti a Mattarella Come ampiamente annunciatonera anche nel sesto scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. 445 gli astenuti e 106 schede bianche. ...16.45 - Il centrodestra sarebbe orientato a cambiare gioco dopo lanera sulla Casellati in ...avvenuto nella sede del gruppo Pd alla Camera per fare il punto sulla quinta votazione per il, ...Quirinale, oggi la quinta chiama. Il centrodestra ha scelto: voterà Casellati. Muro del centrosinistra: "Con lei si va al voto", ...Diretta elezioni presidente della Repubblica. Fumata nera anche nella quinta votazione. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati (nome indicato dal centrodestra per il primo ...