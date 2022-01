Nordio | Tremo davanti a questa prospettiva

Leggi su agi

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Unache "fa tremare". Così Carlo, contattato dall'AGI, definisce l'orizzonte del Quirinale. Alla domanda se si sia convinto a 'sposare' la proposta del centrodestra oppure se quella di Giorgia Meloni e Matteo Salvini sia un'iniziativa che non tiene conto della sua volontà,ha risposto: "Questo no. Il Presidente è il primo magistrato dello Stato e qualsiasi magistrato, come me alla fine della carriera, è onorato e lusingato di sentirselo proporre. Ma poiché esercita anche tante altre funzioni, chi ha fatto sempre e solo il magistrato si sente tremarea una simile".