Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo abbandona il reality ma non Lulù Selassié (Di martedì 25 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo ha lasciato il Grande Fratello Vip 6: il nuotatore è andato via per ritrovare la serenità dal punto di vista fisico ma non ha chiuso la relazione con Lulù Selassié. Il Grande Fratello Vip 6 perde Manuel Bortuzzo: nella puntata andata in onda il 24 gennaio il nuotatore ha abbandonato il programma. La decisione di Manuel, già annunciata nelle scorse settimane, è legata al suo stato fisico: ha bisogno di riprendere gli allenamenti per tornare in forma ed acquistare quella serenità che stava iniziando a mancargli. La scelta di Manuel Bortuzzo non ha colto di sorpresa nessuno, tanto meno la sua fidanzata Lulù ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022)ha lasciato ilVip 6: il nuotatore è andato via per ritrovare la serenità dal punto di vista fisico ma non ha chiuso la relazione con. IlVip 6 perde: nella puntata andata in onda il 24 gennaio il nuotatore hato il programma. La decisione di, già annunciata nelle scorse settimane, è legata al suo stato fisico: ha bisogno di riprendere gli allenamenti per tornare in forma ed acquistare quella serenità che stava iniziando a mancargli. La scelta dinon ha colto di sorpresa nessuno, tanto meno la sua fidanzata...

