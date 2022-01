Reggina | ufficiale | Stellone è il nuovo allenatore

(Di lunedì 24 gennaio 2022) . Comunicatodel club amaranto sul tecnico Dopo l’esonero di Toscano ieri, laha comunicato di aver scelto Robertocome1914 comunica di aver affidato la guida della prima squadra al tecnico Roberto, il quale si avvarrà del supporto del preparatore atletico, Giuseppe Puleo, e del collaboratore tecnico, Andrea Gennari. Nato a Roma il 22 luglio del 1977, misternella propria carriera da calciatore professionista ha ricoperto il ruolo di attaccante, totalizzando 97 reti in 382 presenze ed indossando anche la maglia amaranto (serie A, stagione 2003/2004). Il percorso da, iniziato nel 2011, lo ha già visto sulle panchine di Frosinone, Bari, Palermo, ...

