Guardia di Finanza, pubblicato concorso per 66 allievi ufficiale del ruolo normale comparti ordinario e aeronavale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 2022 - 4Serie Speciale - è stato pubblicato ...//concorsi.gdf.gov.it. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al ... Leggi su 104news (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sulla Gazzettadella Repubblica n. 4 del 14 gennaio 2022 - 4Serie Speciale - è stato...//concorsi.gdf.gov.it. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie alla Guardia di Finanza che ha sgominato un gruppo specializzato in falsi permessi di soggiorno a favore di… - mirella2spa : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (Militare della Guardia di Finanza sospeso da servizio e stipendio perché non vaccinato, il Tar annulla il… - MariaBarbieri_7 : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (Militare della Guardia di Finanza sospeso da servizio e stipendio perché non vaccinato, il Tar annulla il… - marcodelucact60 : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (Militare della Guardia di Finanza sospeso da servizio e stipendio perché non vaccinato, il Tar annulla il… - Gaby45yo1 : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (Militare della Guardia di Finanza sospeso da servizio e stipendio perché non vaccinato, il Tar annulla il… -