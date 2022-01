Siria: Mustafa e padre sono in Italia, nuova vita a Siena (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mustafà al - Nazzal, il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo in Siria, e suo padre Munzir, cui è stata amputata la gamba destra, protagonisti dello scatto '... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mustafà al - Nazzal, il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo in, e suoMunzir, cui è stata amputata la gamba destra, protagonisti dello scatto '...

In mezzo a tanto dolore, tanta rabbia, una bella notizia o, quantomeno, un filo di speranza. Perché Munzir e Mustafa... Sono arrivati in Italia Munzir e Mustafa, i protagonisti dello scatto 'Hardship of Life' che ha fatto il giro del mondo. Budrio è una eccellenza nel mondo, per protesi. Mustafa e suo padre Munzir due vittime di Assad, in Siria. E' arrivato in Italia con la sua famiglia il piccolo Mustafa. Il bimbo siriano, nato senza arti a causa del gas nervino, ora potrà avere le protesi.