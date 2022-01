Napoli | Lobotka | “Sto bene qui | siamo da Scudetto Ringrazio Hamsik | feeling con Spalletti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Le parole di Stanislav, il centrocampista slovacco delche è stato intervistato da Radio Kiss Kiss affrontando diversi temi. Il giocatore ha sofferto al suo arrivo all’ombra del Vesuvio, ma adesso sembra essere un punto fermo della squadra partenopea: “Qui sono molto felice,ha dimostrato di credere in me dopo che è andato via Gattuso. Prima pensavo anche di cambiare squadra, non è facile quando arrivi dopo un investimento da 20 milioni e non giochi. Devo ringraziare, che ha sempre creduto in me e mi conosceva da prima. Mi ha aiutato molto, specie con i tifosi che non capivano all’inizio.”ha anche spiegato come mai ilfaccia fatica in casa: “Al Maradona tante squadre vengono a difendersi e basta, abbiamo perso tanti giocatori nelle ...